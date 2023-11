Sicherheitslage am Weilburger Bahnhof? „Nichts Auffälliges“

Weilburg. „Wir fühlen uns sicher, es ist doch nur Weilburg“, hatte jüngst eine Schülerin nach den Vorkommnissen auf einer Abi-Vorfeier gesagt, die polizeiliche Ermittlungen wegen eines Anfangsverdachts auf gefährliche Körperverletzung nach sich gezogen hat. Hat sich die Sicherheitslage in Weilburg in den vergangenen Monaten möglicherweise verschlechtert? Gerade der Bahnhof wird von manchen Weilburgerinnen und Weilburgern als ein Ort genannt, an dem man sich nicht mehr wohlfühle. Die Polizei betont auf Nachfrage dieser Redaktion jedoch, dass in der Bahnhofsgegend „nichts Auffälliges“ festzustellen sei.