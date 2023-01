Spende für die Weilburger Tafel

WEILBURG/BAD CAMBERG. Eine Spende in Höhe von 3000 Euro hat jetzt der Stammtisch "Heck meck Sau weg" aus Bad Camberg an die Weilburger Tafel übergeben. Helmut Kilian und Walter Marx waren extra zur Tafel in die Frankfurter Straße gekommen, um sie sich einmal anzuschauen und die Unterstützung für in Not geratene Menschen persönlich zu überbringen.