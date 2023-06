Spielmannverein stellt Programm vor

Neu hat sich dem Spielmannverein die Arbeitsgruppe "Jüdisches Leben in Weilburg" angeschlossen. Insgesamt zwölf Vereine nutzen das Spielmann-Kulturzentrum, so allein die Kreismusikschule an 78 Stunden in der Woche: Kreismusikschule Oberlahn, Jägervereinigung Oberlahn, VSG Weilburg, Männergesangverein "Liederkranz" 1829 Weilburg, Förderverein Kreiskrankenhaus Weilburg, Europa-Union Kreisverband Oberlahn, Rotary Club Weilburg, Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg, Theater Rayo, Kulturprogramm Doris Hagel, Musikbands und Weilburg TV.