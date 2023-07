Staatsministerin: "Wer Häuser isoliert, isoliert auch Putin"

Die anschließende Diskussion machte aus Sicht der Grünen deutlich: Der Wind in Weilburg dreht sich. So berichtete beispielsweise ein Teilnehmender, der als Intensivpfleger tätig ist, dass zwei Umdrehungen einer Windkraftanlage den durchschnittlichen Energiebedarf eines Intensivpatienten pro Tag decken. Er zeigte sich beruhigt, dass es möglich ist, sichere und unabhängige Energie für sicherheitskritische Infrastruktur in Deutschland zu erzeugen.