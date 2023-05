Störung des Kabelanschlusses in Weilburg-Ahausen

Das Unternehmen bestätigt auf Nachfrage dieser Redaktion, dass Vodafone seit der Nacht von Freitag, 19. Mai, auf Samstag, 20. Mai, eine "lokale Störung in einem sehr kleinen Teil seines Glasfaserkabelnetzes" in Ahausen identifiziert habe. Bei neun Kunden im Bereich der Straße "Zur Heyde" seien Kabel-TV, Internet und Festnetz-Telefonie vorübergehend nicht verfügbar, so ein Sprecher des Unternehmens. Ursache sei ein Anbindungsfehler auf dem unterirdischen Kabelstrang, über den diese neun Haushalte an das Vodafone-Glasfaserkabelnetz angeschlossen seien.