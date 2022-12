Tiergarten Weilburg: Nachwuchs bei den Fischottern

Rund acht Wochen hat sich der kleine Otter ausschließlich in der Wurfhöhle aufgehalten. Nun zeigt er sich immer öfter im Gehege und wird aktiver. Während der Zeit in der Höhle wurde er von der Mutter gesäugt und gefüttert. Die Muttermilch mit einem Fettanteil von 40 Prozent versorgt das Jungtier bestens, weshalb es sehr schnell wächst. Deshalb sind Fischotter auch fast so groß wie die Elterntiere, wenn sie sich zum ersten Mal aus dem Bau herauswagen. Schnell beginnen dann auch die ersten Schwimmversuche. Das Muttertier ist davon allerdings noch nicht allzu begeistert und trägt den kleinen Ausreißer stets wieder in die Wurfhöhle. Fischotter bleiben nach der Geburt noch mindestens ein Jahr bei der Mutter und werden von ihr intensiv umsorgt. Der Vater lebt im selben Gehege, ist an der Aufzucht jedoch nicht beteiligt.