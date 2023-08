Tierschutz Weilburg braucht Unterstützung

WEILBURG. Der Tierschutz Weilburg ist auf der Suche nach Unterstützung, denn die Erkrankung von Fundkatze "Frieda" hat leider sehr viel Geld gekostet. Es ist jetzt etwas mehr als zwei Wochen her, dass ein Anruf beim Tierschutzverein erfolgte, laut dem in Kubach eine Katze bei 35 Grad Hitze fast leblos auf einer Wiese lag. Vorstandsmitglied Maren Manger holte das Tier, neben dem sich zwei Totgeburten befanden, und fuhr mit ihm nach Hofheim in die Tierklinik. Frieda bekam Antibiotika und Maren Manger konnte mit ihr nachts wieder zurückfahren und sie gegen halb drei - immer noch mit 40,9 Grad Fieber - bei der Vorsitzenden Gaby Wehle abgeben. Am nächsten Morgen um sechs Uhr hatte Frieda dann plötzlich Untertemperatur von 34,9 Grad, etwas später dann sogar 33,9 Grad. Zum Glück konnte Gaby Wehle am Sonntag in der Tierklinik Jekel in Löhnberg ankommen, wo Frieda geröntgt wurde.