Foodtrucks und Frühlingsmarkt locken in Weilburg Besucher an

WEILBURG. Foodtrucks sind ein wahrer Publikumsmagnet, denn ihr kulinarisches Angebot ist vielfältig, beliebt und nicht so oft zu bekommen. Am Wochenende waren die imposanten Gefährte mit ihrem leckeren Inhalt trotz zeitweiser Feuchtigkeit von Seiten des Himmels wieder ein Garant für viele Besucher in der Weilburger Innenstadt, denn die Stadt hatte zwei Tage lang zum beliebten Frühlingsmarkt eingeladen.