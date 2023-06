TV Kubach: Ernst-Otto Knipp bleibt Chef

Des Weiteren gab es einen Ausblick auf die kommenden Sonderveranstaltungen in diesem Jahr. Am 16. Juli findet von 10 14 bis Uhr das Familien-Sportfest des TV Kubach in und um die Volkshalle Kubach statt. Vom 22. Juli bis 29. Juli wird gemeinsam mit dem TuS Drommershausen, dem TV Runkel und der TSG Oberbrechen das Kinder- und Jugend-Zeltlager unter dem Motto Jahrmarkt in Runkel ausgerichtet. Der Wandertag des TV führt am 10. September in die Grillhütte nach Weinbach.