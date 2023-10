Ukrainische Geflüchtete erkunden Kubacher Kristallhöhle

WEILBURG. "Toll, uns hat es sehr gut gefallen, einfach perfekt". So oder so ähnlich lauteten die Kommentare einer Gruppe Ukrainer, die im Rahmen der "Interkulturellen Woche" einer Einladung in die Kubacher Kristallhöhle gefolgt sind. Begleitet wurde die Gruppe von Salih Özmen von der Stadtverwaltung. Übersetzt wurden die Erläuterungen von Höhlenführerin Mariella von Elena Peters.