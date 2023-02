Umschüler feiern ihre Abschlüsse in Weilburg

In der Metallwerkstatt des Bildungswerks wird bereits seit Gründung im Jahr 1987 neben weiteren Qualifizierungen im Metallbereich auch die 24 Monate dauernde Umschulung zum Industriemechaniker angeboten. Die Umschulung umfasst die fachtheoretische und die fachpraktische Ausbildung und orientiert sich am Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Industriemechaniker und an den Rahmenlehrplänen im Metallbereich. Sie schließt mit der Prüfung vor der IHK ab.