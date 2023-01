Uniklinik Gießen arbeit mit Krankenhaus Weilburg zusammen

In Deutschland arbeiten ungefähr 400.000 Ärzte mit einem Facharzttitel. Für diesen Titel haben die Ärzte nach ihrem Medizinstudium ihre Facharztausbildung in einer bestimmten medizinischen Fachrichtung absolviert. Fast 50 Fachrichtungen stehen zur Auswahl. Die Facharztausbildung Orthopädie und Unfallchirurgie ist vergleichsweise neu. Ihr Behandlungsspektrum reicht von der konservativen Orthopädie über die Endoprothetik und Versorgung von Frakturen bis hin zum Polytrauma. Um Orthopäde oder Unfallchirurg zu werden, müssen Ärzte eine Facharztausbildung absolvieren, die in Vollzeit insgesamt 72 Monate beträgt. Es dauert also mindestens sechs Jahre, bis sie ihren Facharzttitel erlangen. In dieser Weiterbildungszeit wird der Löwenanteil - mit 48 Monaten - in der Orthopädie und Unfallchirurgie abgeleistet.