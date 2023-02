Verein für Energiesicherheit gegründet: Weilburg gehört dazu

Weilburg. Die Stadtwerke Weilburg sind Mitglied in einem Verein für Energiesicherheit geworden. Elf regionale Energieversorger haben auf Initiative der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) das „Institut für Transformationsaufgaben in der Energiewirtschaft und Energietechnik“ (ITEE) als Verein gegründet. Zwei weitere Versorger wollen noch beitreten, darunter die Energieversorgung Limburg. Das teilen die Stadtwerke und die THM in einer Mitteilung mit.