Vivienne Reuter aus der 5a rechnet sich auf Platz 15

Ab 11 Uhr wurde in Mainz ebenso wie an den anderen 5 Austragungsorten Berlin, Hannover, Köln Stuttgart und München noch Mal 60 Minuten lang intensiv gerechnet und geknobelt. Noch am selben Tag fand um 16.30 Uhr die Preisverleihung statt, diese wurde in Mainz von einem Zauberkünstler moderiert, der die auf die Ergebnisse gespannten Anwesenden mit Zaubertricks zu begeistern wusste.