Von der "Kinderverwahranstalt" zur bunten Kita

Begonnen hatten die Feierlichkeiten am Morgen mit einem Gottesdienst in der Schlosskirche, den die Kindergartenkinder und ihre Erzieherinnen mitgestaltet hatten. Sowohl zum Gottesdienst als auch zur Feier danach waren auch einige ehemalige "Kita-Kinder" gekommen, so auch Stadtrat Christian Radkovsky, der vor 40 Jahren hier Kindergartenkind war und heute zum einen Bürgermeister Johannes Hanisch vertrat, aber auch als Vorsitzender des Geschichtsvereins Grußworte überbrachte. Pfarrerin Cornelia Stock ließ im Gottesdienst die langjährige Geschichte der Kita im Schnelldurchlauf Revue passieren.