Vorerst keine Container für Flüchtlinge in Waldhausen

Ob auf einem Grundstück in der „Lange Straße“ in Waldhausen Wohncontainer für Geflüchtete aufgestellt werden, ist derzeit offen.

Ob auf einem Grundstück in der „Lange Straße“ in Waldhausen Wohncontainer für Geflüchtete aufgestellt werden, ist derzeit offen.

Bisher gelingt es der Stadt Weilburg, Geflüchtete in anderen Immobilien unterzubringen. Ob das so bleibt, liege nun an den Bürgern der Stadt.