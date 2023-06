Vorurteile und Ängste: Krankenhaus klärt über Organspende auf

Heute würden weltweit mehr als 100.000 Organtransplantationen durchgeführt und viele Menschen stünden auf oft jahrelangen Wartelisten, sprach er weiter, "es geht nicht darum, die Menschen von einer Organspende zu überzeugen, sondern darum, dass sie eine Entscheidung treffen und diese auch in einem Organspendeausweis oder in einer Patientenverfügung dokumentieren." 8500 Menschen stünden in Deutschland auf der Warteliste für ein Spenderorgan. 2021 beispielsweise habe es bundesweit aber nur 923 Organspenderinnen und Organspender gegeben. Auf der Warteliste verstorben sind 1150 Menschen.