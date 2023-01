Wahlkampf: Weilburger SPD will mit Inhalten punkten

Zuvor hatte Isabell Heep die Planungen der Gremien zur Bürgermeisterkandatur dargestellt: "Jan Kramer bringt die besten Voraussetzungen mit: Er ist fest verwurzelt in unser Heimat, ein absoluter Vereinsmensch." Mit der Kandidatur von Jan Kramer wollen die Sozialdemokraten inhaltliche Akzente setzen, so Isabell Heep weiter: "Jan Kramer steht für eine inhaltliche Alternative, das ist wichtig für eine lebendige Demokratie in unser Stadt Weilburg."