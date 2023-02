Waldhausen feiert Fastnacht

Die Showtanzgruppe B-Trupp (Annabell Dietz, Christine Cromm, Daniela Heumann, Jasmin Felzmann, Katrin Achtner, Martina Aberfeld-Frey, Natascha Daminger, Nathalie Barkowski, Rebecca Schliefke, Stephanie Schäfer und Vera Weimar) konnte ihr 25-jähriges Jubiläum begehen und wurde vom närrischen Publikum gebührend gefeiert. Der Showtanz mit kreativ geschmückten Gesichtern in Totenkopfoptik und mit farbenprächtigem Blumenschmuck zum mexikanischen Tag des Todes ("Dias de los Muertos") war eine Augenweide. Marita Heumann brillierte als Till Eulenspiegel in der Bütt und sorgte für Lachsalven. Leon Röbig, David Richter und Fabian Detloff rockten als "SAG Resistance" die Bühne, der Takt wurde dabei mit einer Bratpfanne vorgegeben. Die umgedichteten Liedtexte lagen zum Mitsingen aus und so schallte es bald "Waldhäuser Nächte sing lang" durch den Saal.