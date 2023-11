Waldhausen: Motorrad wieder da, Dieb festgenommen

Ein 23-Jähriger, dem am 17. Oktober ein Cross-Motorrad gestohlen worden war, hatte gegen 16 Uhr seine Maschine an einem Waldstück zwischen Waldhausen und der B 49 wiederentdeckt. Ein Unbekannter fuhr mit der nicht amtlich zugelassenen Wettbewerbsmaschine dort umher. Da die Maschine in den letzten Tagen mehrfach dort gesichtet worden war, suchte der Besitzer dort mit einem Freund danach.