Weilburg: 100 Jahre nichts als Theater

Die Pause dauerte sechs Jahre, bis Herbert Grune im Februar 1953 bei einer vom Weilburger Tageblatt initiierten Bürgerversammlung anregte, die "Weilburger Schloss-Spiele" zu veranstalten. Nachdem Landrat Schneider eine Förderung des Vorhabens zusagte, habe Herbert Grune auch Bürgermeister Bockamp überzeugen können. Als Name wurde in Anlehnung an die Gründung von 1923 "Weilburger Theatergemeinde" ausgewählt. Am 24. Juni 1953 wurde als erste Aufführung in der Aula des Pädagogischen Instituts Shakespeares "Wie es Euch gefällt" gezeigt.