Weilburg feiert ein tolles Kirchweih-Wochenende

Insgesamt war die Kirchweih eine ganz tolle Veranstaltung, an der sehr viele Menschen teilnahmen und friedlich zusammen bis spät in die Nacht hinein feierten. Das Ballonglühen am Samstagabend auf dem Platz an der Hainkaserne war unglaublich schön: Hier leuchteten die Ballone zum Takt der Musik auf. Anschließend besuchten viele der Zuschauer noch die Kirchweih auf dem Schlossplatz und genossen die schöne Atmosphäre und die Musik.