Weilburg ist bunt

Interessant auch Krähes Erläuterungen zur Musik im Osten, speziell in Tschechien. "Ganz Osteuropa war und ist ein Musikland", erzählte er. Das rühre daher, dass Österreich um 1800 nicht wollte, dass die Menschen im damaligen Böhmen nicht zu gebildet werden. Daher sei Musik an böhmischen Schulen Hauptfach gewesen. Neben den heutigen Hauptfächern würde sich das auch heute sicher so mancher wünschen. Auch der neunjährige Olexander Znoviak aus der Ukraine überraschte mit seinem Können am Klavier. Völlig unaufgeregt spielte er einen sehr akzentuierten Marsch und eine Tarantella von Sergei Prokofjew (1891-1853).