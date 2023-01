Weilburg: Karsten Klenke legt nach 15 Jahren Amt nieder

"Mitglieder im Ortsgericht sind verdiente Bürgerinnen und Bürger, meist aktiv in Vereinen. Sie sind bürgernah und im Ort bekannt und angesehen", sagte Mahmoudi. So jemand sei auch Karsten Klenke, der 15 Jahre Ortsgerichtsvorsteher war, fügte sie an. In seiner langen Amtszeit hat Klenke über 250 Schätzungen an Grundstücken und Häusern vorgenommen und etwa 1200 Sterbefallanzeigen erteilt. "Es gibt Zeiten im Leben, die man zufrieden abschließen sollte", sagte Karsten Klenke. Es falle ihm nicht leicht, das Amt niederzulegen, er habe aber auch viele weitere Aufgaben, denen er sich widmen möchte. Er betreue vier Naturschutzgebiete und sei viel an Schulen und in Kindertagesstätten in Sachen Natur- und Bienenkunde unterwegs. "Vielen Dank für die tolle Arbeit mit stets viel Engagement, es war mir immer eine Freude mit Ihnen zusammen zu arbeiten", dankte die Direktorin.