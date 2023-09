Weilburg: Kita-Leiterin über gestiegene Anforderungen an Personal

Frau Rudersdorf-Schäfer, wie hat sich die Pädagogik in den vergangenen 50 Jahren eigentlich verändert? Wenn man unsere viergruppige Einrichtung betrachtet, dann war sie vor 50 Jahren zunächst einmal deutlich kleiner. Wir waren nur ein Halbtageskinderarten mit drei Gruppen mit eingeschränkten Öffnungszeiten von 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr. Aufgrund der veränderten Lebenssituationen vieler Familien haben auch wir uns verändert. Wir sind mittlerweile eine Ganztagskindertagesstätte und betreuen bis zu 80 Kinder. Wir haben uns stets gefragt: Wo ist der Bedarf bei den Familien am größten? Wie können wir sie unterstützen? Wie schaffen wir eine gute Betreuung an den Bedarfen der Eltern? Im Jahr 2010 wurden wir kernsaniert und um ein Personalzimmer sowie Büro erweitert.

Um die Bedürfnisse von Familien zu erfüllen, mussten vor allem die Öffnungszeiten angepasst werden? Ja, wir haben die Betreuungszeiten deutlich verlängert, sind nun durchgängig von 7 Uhr bis 16:30 Uhr geöffnet, bieten mittlerweile seit über 14 Jahren ein Mittagessen für die Kinder an sowie Möglichkeiten für einen Mittagsschlaf. Wir haben seit 2012 auch eine Kinderkrippe für Kinder ab einem Jahr. Somit haben wir uns den veränderten familiären Strukturen, Lebensstilen und Bedarfen angepasst.

Und was hat sich mit Blick auf den Umgang mit den Kindern getan? Vermutlich hat sich auch didaktisch einiges entwickelt? Der Erziehungsstil war früher autoritärer. Vor 50 Jahren war eine Kita eher eine reine Betreuungseinrichtung, wo Kinder keine Rechte und Mitsprachemöglichkeit hatten. In der Vergangenheit gab es oft nur eine Erzieherin für 25 Kinder, da galt dann eher die Devise „hören und gehorchen“. Heute sind wir eine Bildungseinrichtung. Durch die Einführung des hessischen Bildungs-und Erziehungsplanes Ende der 2000-Jahre hat sich das Bild vom Kind und die Erkenntnisse daraus sehr gewandelt. Kinder werden heute ernst genommen und haben Rechte. Sie dürfen im Alltag mitentscheiden, sollen eine Stimme haben und Gehör finden. Wir als pädagogische Fachkräfte stellen uns immer die Frage, wo und wie wir die Kinder am besten in ihrer Gesamtentwicklung fördern können. Zudem haben wir heute einen besseren Personalschlüssel. Pädagogische MitarbeiterInnen bilden und qualifizieren sich ständig fort. Zum Thema Kinderschutz gibt es kontinuierlich verbindliche Fortbildungen und ein Schutzkonzept des Bistums Limburg.

Hat sich denn auch die Erwartungshaltung der Eltern gegenüber dem Kita-Personal verändert? Die Erwartungshaltung der Eltern hat sich schon in den vergangenen Jahren verändert. Durch die häufige Berufstätigkeit beider Elternteile werden viele Kinder täglich von 7 bis 16.30 Uhr bei uns betreut. Wir übernehmen immer mehr Aufgaben, die früher im Bereich des Elternhauses lagen, zum Beispiel Sauberkeitserziehung, Mahlzeiten einnehmen oder einen Mittagsschlaf zu halten. Wir legen großen Wert auf eine enge Kooperation mit den Eltern und pflegen eine Erziehungspartnerschaft mit Gesprächen und engem Austausch miteinander.

Spüren Sie im Kita-Alltag auch die Auswirkungen der Migration? Ja, wir betreuen in unserer Einrichtung auch viele Flüchtlingskinder, die überwiegend aus der Ukraine stammen. Gott sei Dank haben wir eine russischsprachige Kollegin, die übersetzen kann. Die Betreuung dieser Familien ist eine große Herausforderung durch die sprachliche Barriere und kulturelle Unterschiede. Wir helfen ihnen zum Beispiel dabei, Unterlagen oder Anträge auszufüllen und sich in unserem System zurechtzufinden.

Werden Sie dabei auch mit Traumata konfrontiert? Kinder von Geflüchteten brauchen auf jeden Fall eine spezielle Betreuung. Wir werden immer wieder mit Verlustängsten konfrontiert. So haben junge Mütter aus der Ukraine oft Angst um das Leben ihrer Männer, die an der Front kämpfen. Auch Heimatbesuche und die Trauer und Heimweh nehmen wir wahr. Wir versuchen, den Familien hier ein Stück weit Alltag und Normalität zu ermöglichen. Allerdings sind wir ErzieherInnen und keine ausgebildeten Therapeuten, sodass wir die Familien zumindest darüber informieren können, wo sie gegebenenfalls fachliche, kompetente Hilfe erhalten können, falls sie welche brauchen.

Ist die Kita Heilig Kreuz denn von ihren Kapazitäten und natürlich auch personell für alle diese Herausforderungen adäquat ausgerüstet? Laut der Betriebserlaubnis dürfen wir maximal 82 Kinder aufnehmen. Wir haben in diesem Kindergartenjahr alle Plätze ausgeschöpft. Ein Kindergartenjahr beginnt bei uns immer am 1. August. Bis in den Oktober ist es mit der Aufnahme neuer Kinder meistens kein Problem, danach wird es eng. Die Stadt Weilburg tut viel, aber natürlich sind freie Plätze in Kitas immer ein Thema. Personell sind wir derzeit noch gut aufgestellt, aktuell arbeiten 14 Betreuerinnen und Betreuer bei uns, davon allerdings nur drei in Vollzeit. Das Platzproblem stellt uns im Alltag täglich vor große Herausforderungen.

Was könnte die Politik tun, damit sich die Situation in den Kitas verbessert? Kinder sind unser höchstes Gut und unsere Zukunft und daran sollte keinesfalls gespart werden. Ich denke, dass zum einen noch mehr Fördergelder in die Kitas fließen sollten, um wirklich einheitliche und gute Rahmenbedingungen zu schaffen – etwa mit Blick auf Räumlichkeiten, Personal oder Materialien. In unserer Branche kämpfen wir seit Jahren mit einem Mangel an Fachkräften, es werden händeringend ErzieherInnen gesucht. Hier könnte die Politik Einfluss nehmen und dazu beitragen, den Beruf attraktiver zu gestalten. Ich finde auch, dass der Beruf der ErzieherInnen als Studiengang absolviert werden müsste, um endlich die Wertigkeit aufzuzeigen.