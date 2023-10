Weilburg: Rucksack samt Inhalt aus Lkw entwendet

WEILBURG. Am Mittwoch, 11. Oktober, haben nach Angaben der Polizei Langfinger in Weilburg einen Rucksack samt Inhalt aus einem geparkten Lkw entwendet. Der Lkw sei gegen 8.30 Uhr von seinem Besitzer am Straßenrand in der Industriestraße geparkt worden. Als dieser gegen 12 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückgekehrt sei, habe er feststellen müssen, dass sein Rucksack samt Mobiltelefon und Werkzeugen aus dem Fahrzeuginneren entwendet worden sei. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation in Weilburg unter Telefon 06471-93860 entgegen.