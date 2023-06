Weilburger feiern die Partnerschaft mit Privas

32 Personen reisten mit einem großen Reisebus in die französische Partnerstadt. Eine gemischte Gruppe war mit an Bord, die hauptsächlich aus Mitgliedern des Städtepartnerschaftsvereins bestand. Auch eine kleine Gruppe der Musikschule war mit dabei, die sich die "Stabile Saitenlage" nennen. Sie zeigten ihr musikalisches Können und begeisterten in der voll besetzten Kirche in Privas die Gäste.