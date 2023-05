Weilburger Modellbaupark öffnet am 19. Mai

Der erste Öffnungstag in diesem Jahr ist Freitag, 19. Mai, von 10 bis 18 Uhr und auch am Samstag, 20. Mai, ist der Modellbaupark von 13 bis 22 Uhr sowie am Sonntag, 21. Mai, von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Das erste Öffnungswochenende steht unter dem Motto "Anfahren der Trucks" am Freitag und "Nachtfahrt" am Samstag. An diesem Wochenende sind wieder Modellfahrzeuge aus ganz Deutschland eingeladen. Es gibt Fahrzeuge des Maßstabes 1:8 bis 1:14 zu sehen. Eine besondere Attraktion ist der neu geschaffene Ackerbereich für landwirtschaftliche Fahrzeuge, bei dem das Fahren mit Traktoren und Anbaugeräten gezeigt und vorgeführt wird. Auch wurde ein großer Funkmast auf dem Gelände errichtet, der während der Nachtfahrt beleuchtet ist. Auf rund 2500 Quadratmetern bietet der Modellbaupark eine kleine Welt mit Bahnhof, Altstadtpassage, Kirche, Feuerwehrstation, Tankstelle, Tunnel, kleineren Seen und vielem mehr.