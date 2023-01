Weilburger Pomologin findet heimische Äpfel besser fürs Klima

Äbbelwoi und Apfelschorle sind in Hessen Nationalgetränk - wie steht es um den Apfel in der heimischen Region, wird sich der menschengemachte Klimawandel auch auf die Obstbaum-Bestände auswirken?

Der Klimawandel ist bereits angekommen und wird bei den Obstbäumen etwa an der viel früher einsetzenden Blüte deutlich. Viele Apfelbäume sind durch übermäßigen Mistelbefall und die vergangenen Dürrejahre sehr gestresst. Es treten vermehrt neue Krankheiten und Schädlingsbefall in bisher nicht gekannten Dimensionen auf. Früherer Austrieb und Blüte erhöhen die Gefahr von Ernteausfällen durch Spätfröste. Starke Trockenheit führt bei einigen Sorten zu geringerer Fruchtqualität und Lagerfähigkeit. Das sich ändernde Klima wird neben den Baumverlusten durch Baumaßnahmen und mangelnder bzw. fehlender Pflege vermutlich ein weiterer Faktor für den Rückgang der Bestände an Obstbäumen in der Landschaft werden, den wir leider bereits seit Jahren beobachten können.