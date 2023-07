Weilburger Schlosskonzerte: Trompetenkunst und französischer Jazz

Bereits letztes Wochenende konnten sich Besucher der Weilburger Schlosskonzerte mit Klängen aus Großbritannien in eine mystische Welt entführen lassen. Auch am kommenden Sonntag, 30. Juli, 11 Uhr, gibt es in der Oberen Orangerie die Möglichkeit, mit drei jungen Sängern, Geige, Cello und Klavier in das Reich von Folk und Klassik einzutauchen. Die sechs Musiker vereinen in ihrer Darbietung Beethoven mit schottischen und irischen Liedern, die von märchenhaften Sagen, Herbststürmen und sattgrünen Hügeln träumen lassen.