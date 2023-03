Weilburger Schüler helfen Erdbebenopfern

WEILBURG. Feyza Aydin, Kübra Bayram, Lorin Boztogan, Serfiraz Boztogan, Cenk Karahan, Selin Önad und Emirhan Süer haben alle Wurzeln in der Türkei. Sie alle kennen Familien, die bei dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien Angehörige und Freunde verloren haben und daher entschlossen sie sich spontan, den Menschen in den betroffenen Regionen zu helfen.