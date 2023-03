Weilburger Schüler helfen mit Waffelverkauf

WEILBURG. Am 6. Februar erschütterte ein schweres Erdbeben Teile der Türkei und Syriens. Solche aktuellen Nachrichten - mit geographischem Bezug - werden selbstverständlich in den Leistungskursen am Gymnasium Philippinum Weilburg (GPW) thematisiert. Schnell stand in diesem Zusammenhang fest: Wir möchten gerne helfen.