Weilburger Schüler laufen für arme Schüler in Nepal

WEILBURG. Bei einem Sponsorenlauf des Gymnasiums Philippinum sind Schüler in Weilburg auf die Strecke gegangen für arme Schüler in Nepal. So kamen mehr als 12.000 Euro zusammen für die Himalayan Care Foundation. Die vom Leuner Arzt Walter Staaden gegründete mittelhessische Hilfsorganisation unterstützt seit 20 Jahren bedürftige Schüler und baut Schulen in einem schwer erreichbaren Gebiet in Nepal.