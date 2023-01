Weilburger Schüler schnuppert an großer Politik

Das Europäische Jugendparlament ist eine Organisation, bei der Jugendliche aus verschiedenen Ländern über wichtige Themen dieser Zeit diskutieren und in einem sogenannten Komitee in Form von Resolutionen Vorschläge zu Problemlösungen ausarbeiten können. Über diese Resolutionen wird dann in der Regel an den letzten beiden Tagen einer Sitzung in einer Vollversammlung diskutiert und abgestimmt. All das findet ausschließlich auf Englisch statt.