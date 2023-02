Weilburger Schüler sind im Saarland unterwegs

Die Saarstahl AG als zweiter Punkt der Exkursion ist ein deutscher Stahlkonzern mit Sitz in Völklingen. Die Saarstahl-Gruppe besteht aus einer Vielzahl an Tochterunternehmen sowie Beteiligungen, die unter anderem in Zukunft auf grünen Stahl setzten. Am Ende eines langen Tages kamen die Schüler wieder in Weilburg an - mit einer Vielzahl von konkreten Eindrücken, die mit Sicherheit länger als nur Schulbuchinhalte in Erinnerung bleiben.