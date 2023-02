Weilburger Schüler tauchen in die Welt der Zahlen ein

Was sind Restklassenringe? Was macht Topologie? Was versteht man unter p-adischen Zahlen? Kafitz gelang es ein ums andere Mal durch anschauliche Beispiele, auch mathematisch wenig vorgebildeten Zuhörern einen Zugang zu Zusammenhängen jenseits der Alltagsmathematik zu verschaffen. Langer Applaus am Ende war verdienter Lohn für seinen beeindruckenden Vortrag. Carola Gerlach bedankte sich bei Dr. Kafitz zum Abschluss mit einem Präsent.