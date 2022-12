Weilburger Schüler werden zur Ader gelassen

Der Termin für die nächste Blutspendeaktion steht bereits fest: Am 7. März 2023 kommt das mobile Team des UKGM wieder an die Schule. Wenn Sie Interesse haben, bei der nächsten Aktion selbst mit Ihrer Spende Gutes zu tun, dann melden Sie sich gerne jederzeit bei jona.horz@s-gpw.de. Das GPW freut sich auch über eine große außerschulische Beteiligung und ist stolz drauf, mit der Aktion Menschen in Not helfen zu können.