Weilburger Tiergarten: Tiere werden auf Winter vorbereitet

Dies kann auch am heutigen Tag bestätigt werden. Wildkatze, Elche und das Rotwild nehmen Blickkontakt mit dem Besucher auf, stellen eine Nähe her, die an Sommertagen eher selten zu spüren ist. Selbst Braunbär Tim kommt dem Gast so nah, dass sein Atem hörbar ist. Diese Aktivität wird aber nicht mehr lange zu beobachten sein. In freier Wildbahn halten Braunbären eine Winterruhe von mehreren Monaten. In dieser Zeit sinkt die Körpertemperatur nur leicht ab, Herzschlag sowie Atemfrequenz gehen jedoch deutlich zurück. Es wird weder Nahrung noch Flüssigkeit aufgenommen. Im Wildpark reduzieren die Braunbärenzwillinge Tim und Steve ihre Aktivitäten deutlich, halten aber keine Winterruhe. „Die Bären bekommen auch in den Wintermonaten Futter, aber eine reduzierte Menge. Sie fressen ohnehin weniger in diese Zeit. In den letzten Wochen haben sie allerdings ordentlich zugeschlagen“, erläutert Johanna Heep.