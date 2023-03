Weilburgs Bürgergarde lädt zumBall ein

"Wir investieren viel in diesen Gardeball", so Hauptmann Petersen, "aber wir wünschen uns in diesen Zeiten die Gemeinschaft zu fördern, weil nur in einem ,Zusammen' werden wir die Zukunft in unserer Stadt gestalten können, und wenn man das in einem solch schönen Ambiente genießen möchte, laden wir Sie herzlichst ein".