Weiltalstraße nach Felssturz gesperrt

WEILBURG/WEINBACH. Die Landesstraße 3025 zwischen Weinbach-Freienfels und Weilburg-Guntersau, die Weiltalstraße, ist am Mittwochnachmittag kurzfristig für den Verkehr gesperrt worden. Am Felshang entlang dieses Streckenabschnittes der L 3025 habe nach Auskunft von Hessen Mobil nach einem kleineren Felssturz die Gefahr bestanden, dass sich weitere Felsbrocken aus der Böschung lösen könnten. Dies habe Hessen Mobil aus Verkehrssicherheitsgründen dazu veranlasst, die Landesstraße in diesem Streckenabschnitt voll zu sperren.