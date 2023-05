Wein, Musik und gute Laune beim Weinfest in Weilburg

Auch an den anderen Abenden ging zur Musik ganz schön die Post ab: am Donnerstag Abend bei den Limdom Buskers und am Freitag bei "Inside Out". Bereits am Donnerstag hatte nachmittags das in das Weinfest integrierte Brunnenkonzert mit feinster Blasmusik von den "Oberkirchspielmusikanten" stattgefunden, und auch der Sonntag wurde mit einem Brunnenkonzert mit den "Kirbachtalern" beendet.