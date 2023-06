Windhofschule in Weilburg: Arbeiten und Lernen mit Geduld und Geschick

WEILBURG. Projekttage an der Windhofschule Weilburg sind immer etwas Besonderes. Sie dienen dazu, Schülern und Schülerinnen der Berufsorientierungsklassen Einblicke in praktische Tätigkeiten zu ermöglichen - und das heißt: Lebensorientierung. In diesem Jahr kam es erstmals durch Absprachen zwischen den Klassenlehrern der Berufsorientierungsklassen und der vor Ort eingesetzten Berufseinstiegsbegleiterin, Stephanie Mertens, zu einer Zusammenarbeit der Schule mit dem Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft (BWHW).