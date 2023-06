Windkraft in Weilburg? „Nachdenken hat eingesetzt“

Mit ein paar Tagen Abstand: Wie beurteilen Sie die Auftaktveranstaltung der Bürgerinitiative „Energieoffensive Weilburg“? Die Auftaktveranstaltung der Energieoffensive Weilburg im Bürgerhaus Ahausen war in meinen Augen rückblickend ein Erfolg. Die Veranstaltung war sehr gut besucht von Bürgerinnen und Bürgern, die sich sowohl für die Frage interessierten, welchen Beitrag Weilburg zur Energiewende leisten kann und sollte, als auch für die Möglichkeiten, eine Bürgerenergiegenossenschaft zu gründen. Wie so häufig, blieben Fragen offen, weshalb sich wohl auch viele Besucher in einer Mailliste eingetragen haben, um weitere Informationen zu erhalten und die Weiterarbeit der Energieoffensive zu verfolgen. Wir werden an diese Veranstaltung anknüpfen und in Folgeveranstaltungen sowohl über Energiegenossenschaften informieren als auch den politischen Willensbildungsprozess befördern.

Gab es seit der Veranstaltung einen Zuwachs an Mitgliedern? Ja. Erfreulicherweise haben sich fünf Frauen und Männer bereit gefunden, in unserer Initiative mitzuarbeiten. Über weitere MitarbeiterInnen würden wir uns sehr freuen. Unsere Initiative steht allen Bürgerinnen und Bürgern offen. Unter Umständen können wir bei unserem Treffen am Freitag, 30. Juni, um 19 Uhr im Tiergartenrestaurant weitere Interessenten begrüßen.

Nun gibt es ja in Weilburg keine politische Mehrheit für Windparks. Wie wollen Sie dies ändern? Dem unglücklichen Beschluss von 2016, auf städtischem Gelände keine Windkraftanlagen zu errichten, ging keine umfassende Information und sachliche Aufklärung voraus. Man hatte den Kritikern mit ihren teilweise irreführenden Darstellungen das Feld überlassen. Liest man im Sitzungsprotokoll die Begründungen der Entscheidung von 2016, kann man sich nur wundern. So wurde u. a. den Investitionen angeblich unsichere Gewinnaussichten gegenübergestellt. Und das zu einem Zeitpunkt, als bereits an sehr vielen Standorten von Windkraftanlagen das Gegenteil bewiesen wurde. Die Energieoffensive informiert umfassend und klärt über die Möglichkeiten auf, durch die Nutzung von regenerativen Energien einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, die Energieversorgung sicher und bezahlbar zu machen. Wir hoffen, möglichst viele BürgerInnen und Mandatsträger überzeugen zu können und somit den politischen Willensbildungsprozess in Weilburg zu beeinflussen. Der Dialog mit den Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung und mit dem Bürgermeister sowie den Stadtwerken ist uns sehr wichtig. Wir hoffen auf konstruktive Gespräche und suchen sie.

Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie tatsächlich einen Stimmungsumschwung herbeiführen können? Ich bin mir sicher, dass es bereits bei Teilen der Bevölkerung zu einem Stimmungsumschwung in Weilburg gekommen ist, sofern er jemals notwendig gewesen sein sollte. Eine Befragung aller Bürger hat es nie gegeben. Wir unterstützen und formulieren lediglich diesen Prozess. Die Rahmenbedingungen haben sich seit 2016 in mehrfacher Hinsicht geändert. Der Ausstieg aus der Atomtechnologie und der notwendige Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energien wird zu einem beschleunigten Ausbau der regenerativen Energien führen. Die Lieferbeschränkungen an Gas und Öl in Folge des Krieges in der Ukraine hat im letzten Winter uns allen drastisch vor Augen geführt, dass neben dem Klimaschutz nun auch die Frage einer sicheren und bezahlbaren Energieversorgung auf der Tagesordnung steht. Und der Beschluss der EU, die CO2-Abgabe auf Gas und Öl schrittweise zu erhöhen, wird Gas und Öl unbezahlbar machen, während die Preise für Elektrizität aus Sonne und Wind stabil bleiben oder fallen werden. Die Stadt verzichtet jedes Jahr ohne Windkraftanlagen auf Einnahmen aus Pacht, Gewerbesteuer, Zahlungen nach dem Erneuerbare Energie Gesetz und Einnahmen der Stadtwerke als Betreiber. In Summe über eine Million Euro. Sie enthält ihren BürgerInnen die Möglichkeit vor, in eine zukunftsweisende und klimaneutrale Technologie zu investieren und sie verhindert, dass die Stadtwerke als Betreiber ihre Existenz und Eigenständigkeit sichern können.

Die Einbeziehung der Stadtwerke ist der Bürgerinitiative wichtig? Ja, mit dem Pfund eigener Stadtwerke einschließlich eines eigenen Netzes sollte man wuchern. Denn sie bieten eine Versorgungssicherheit und Gestaltungsmöglichkeiten bis hin zu günstigen Energiepreisen für ihre Kunden. Andere Gemeinden beneiden uns um diese Situation. Wir sollten sie nutzen und ausbauen. In Hasselbach werden bereits zwei Windkraftanlagen errichtet, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch die übrigen zwei Windvorrangflächen in Weilburg genutzt werden. Die Energieoffensive möchte, dass dies unter Beteiligung der Stadtwerke und der Bürgerinnen und Bürger geschieht und nicht Firmen überlassen wird, die keinen Bezug zu Weilburg haben. Uns läuft die Zeit davon, denn das Interesse an diesen Flächen ist groß. Viele unserer Nachbargemeinden haben dies erkannt und ihre Chancen genutzt. Zum Glück mehren sich die Zeichen, dass in den Fraktionen von CDU, FDP und den Freien Wählern ein Nachdenken eingesetzt hat. Sie sollten nicht zu lange warten, ihren Beschluss von 2016 zu revidieren. Denn die Flächen in den Windvorranggebieten, die zum Beispiel HessenForst gehören, könnten schnell Pächter finden, die sich nicht um den Beschluss von 2016 kümmern müssen.