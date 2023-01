Wohnungsbaugesellschaft erwirbt Immobilien in Kernstadt

"Als öffentlich-rechtliches Kreditinstitut und Förderer der Region übernahm die Kreissparkasse Weilburg im Jahr 2018 die Immobilien, um im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten bezahlbaren Wohnraum für die Menschen in der Oberlahnregion zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig einem Leerstand von vorhandenen Bestandsimmobilien in Weilburg entgegenzuwirken," erklärt Stefan Hastrich, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Weilburg. "Seit dieser Zeit wurden die Wohnungen sukzessive modernisiert und sind nahezu dauerhaft vollständig vermietet." Nun überträgt die Kreissparkasse Weilburg zum Jahresende die Immobilien in der Kernstadt an die örtliche Weilburger Gemeinnützige Wohnungsbau.