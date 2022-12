Jens Witte aus Kubach, geboren 1967, gehörte bereits vom 1. Januar 1979 bis zum 1. April 1984 der Jugendfeuerwehr Kubach an. Nach seinem Wechsel in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Kubach am 2. April 1984 hatte er dort in der Zeit vom 19. Januar 1991 bis zum 18. Januar 1996 sowie vom 3. Oktober 1999 bis zum 30. September 2020 das Amt des Wehrführers inne. Dazwischen übte er fast vier Monate lang das Amt des stellvertretenden Wehrführers für die Freiwillige Feuerwehr Kubach aus.