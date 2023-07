Zigaretten-Automat aufgebrochen

WEILBURG. Ein Langfinger hat sich am Donnerstag in Weilburg an einem Zigaretten-Automaten zu schaffen gemacht. Er hat ihn aufgebrochen und machte sich mit den Glimmstängeln und dem Bargeld aus dem Staub. "Eine Zeugin verständigte am späten Donnerstagabend die Polizei, da sie den beschädigten Automaten in der Frankfurter Straße neben einem Kiosk entdeckt hatte", teilte die Polizei mit. Der Zigaretten-Automat war von einem unbekannten Täter gewaltsam geöffnet und der gesamte Inhalt an Bargeld und Zigarettenpackungen entwendet worden. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt nun wegen schweren Diebstahls.