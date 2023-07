Zur Sanierung der Orgel in Weilburg fehlen noch 38.000 Euro

WEILBURG. "Die finanzielle Förderung der Sanierung der Schlosskirchenorgel ist noch zum abschließenden Erfolg zu führen, gleichzeitig wollen wir das gesamte Leben der Evangelischen Kirchengemeinde Weilburg künftig noch mehr in den Blick nehmen", so lautet das Resümee der jüngsten Vorstandssitzung der "stiftung evangelisch in weilburg".