Zwei Sieger beim Balladenwettbewerb des Philippinums

WEILBURG. Zwei Sieger beim Balladenwettbewerb: Bereits zum elften Mal hat am Gymnasium Philippinum Weilburg der Balladenwettbewerb der Jahrgangsstufe 7 stattgefunden, der sich weiterhin großer Beliebtheit erfreut. In der Aula der Schule traten insgesamt 13 Schülerinnen und Schüler zum großen Rezitatorenwettstreit an, welcher dieses Mal gleich zwei Sieger bereithielt: Moritz Sterkel (Klasse 7b) und Noah Aldenhoff (Klasse 7c) teilten sich mit der identischen Punktzahl Rang eins.