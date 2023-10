Zwei Verletzte nach Brand in Weilburg

WEILBURG. Bei einem Brand in einer Wohnung in Weilburg sind am Dienstagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizeibericht bemerkte ein Passant in der Mauerstraße gegen 17.45 Uhr eine Rauchentwicklung aus dem ersten Obergeschoss eines Wohnhauses und verständigte die Feuerwehr über den Notruf. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei eilten daraufhin zu dem Haus. Die Bewohner der Wohnung wurden ins Freie gebracht und der noch kleine Brand schnell gelöscht.