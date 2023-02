Nassauer Straße wegen Bauarbeiten voll gesperrt

Die Nassauer Straße in Weilmünster wird saniert, während der Bauphase sind die Gewerbegebiete "Auf der Muckenkaut" und "Auf Stein" nur noch aus Richtung Möttau erreichbar. (© Jürgen Vetter)

Am 6. Februar beginnt in Weilmünster die Sanierung an der L3054. Die Gewerbegebiete sind nur aus Richtung Möttau erreichbar. Die Umleitungen sind ausgeschildert.